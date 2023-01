Drittes LNG-Spezialschiff für Deutschland erwartet

Brunsbüttel. Das dritte schwimmende Terminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Deutschland, die »­Höegh Gannet«, wird am Freitag in Brunsbüttel erwartet. Bei der Ankunft des Spezialschiffs wird u. a. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) anwesend sein, wie am Dienstag der Energiekonzern RWE mitteilte. Das Schiff wird LNG von Tankern aufnehmen und noch an Bord in Gas umwandeln. Im Dezember nahm das erste Terminal dieser Art in Wilhelmshaven den Betrieb auf; am Sonnabend folgte ein weiteres in Lubmin. (dpa/jW)