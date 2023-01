Rheinmetall baut Munitionswerk in Ungarn

Varpalota. Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall kommt mit dem Vorhaben voran, seine Munitionsproduktion mit einem neuen Werk in Ungarn zu erweitern. Auf dem Gelände in Varpalota sei der Grundstein gelegt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. In dem Werk soll ab 2024 Munition im 30-Millimeter-Kaliber für den Rheinmetall-Schützenpanzer »Lynx« hergestellt werden. Für diesen neu entwickelten Panzer hatte die Düsseldorfer Waffenschmiede im Jahr 2020 einen zwei Milliarden Euro schweren Auftrag von Ungarn bekommen. (dpa/jW)