James jagd Rekord

Los Angeles. LeBron James hat als erst zweiter Basketballer in der Geschichte der NBA die Marke von 38.000 Punkten geknackt. Bei der 112:113-Niederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Philadelphia 76ers kam der Superstar der Liga am Sonntag abend (Ortszeit) auf 35 Zähler und verkürzte den Rückstand auf Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar damit auf 363 Zähler. An der 24. Saisonniederlage des Rekordmeisters änderte James’ starke Ausbeute in der spannenden Partie allerdings nichts. (dpa/jW)