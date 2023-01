Paris will schnell Panzer an Ukraine liefern

Paris. Frankreich will der Ukraine innerhalb von zwei Monaten die versprochenen Spähpanzer liefern. Das teilte das französische Verteidigungsministerium in Paris am Freitag mit. Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und sein ukrainischer Kollege Olexej Resnikow vereinbarten demnach zudem schnelle Schulungen für ukrainische Soldaten zur Bedienung der Panzer des Typs »AMX-10 RC«. Wie viele Panzer an die Ukraine gehen sollen, ist unbekannt. (dpa/jW)