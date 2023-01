Benin: Opposition spricht von Wahlbetrug

Cotonou. Nach der Parlamentswahl in Benin am Sonntag hat die wichtigste Oppositionspartei des westafrikanischen Landes das vorläufige Wahlergebnis nicht anerkannt. »Die Partei der Demokraten lehnt dieses Ergebnis ab, das nicht den Willen des Volkes widerspiegelt, unsere Partei zur ersten politischen Kraft in unserem Land zu machen«, sagte der Parteichef der Demokraten, Eric Houndete, am Donnerstag vor Journalisten. Den vorläufigen Auszählungen vom Mittwoch zufolge kam das Parteienbündnis um den amtierenden Präsidenten Patrice Talon zusammen auf 81 Sitze in dem 109 Abgeordnete zählenden Parlament. (AFP/jW)