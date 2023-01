Weniger Bankkredite für Unternehmen

München. Die Unternehmen in Deutschland kommen laut Münchner Ifo-Institut immer schwerer an Kredite. Wie das Institut am Donnerstag unter Berufung auf eigene Umfragen mitteilte, berichteten im Dezember 29,9 Prozent der Firmen in Verhandlungen über Kredite von einer Zurückhaltung der Banken – im September waren es noch 24,3 Prozent. Besonders große Probleme hatten laut Ifo die Dienstleister (34,6 Prozent) und dabei vor allem die Gastronomie (67,7 Prozent). (AFP/jW)