DIHK: Verschärfter Personalmangel

Berlin. Der Personalmangel verschärft sich weiter. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). »Betroffen sind eigentlich alle«, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks bei der Vorstellung des Berichts am Donnerstag in Berlin. In mehr als der Hälfte der befragten fast 22.000 Unternehmen könnten nicht alle Stellen besetzt werden. Das Problem habe sich im Vergleich zum Vorjahr vergrößert, obwohl die Betriebe vielfach ihre Personalplanung heruntergeschraubt hätten. »Wir gehen davon aus, dass in Deutschland rund zwei Millionen Arbeitsplätze vakant bleiben«, so Dercks. (dpa/jW)