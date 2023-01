Rekordzahl an Flügen mit Privatjets

Frankfurt am Main. Im vergangenen Jahr gab es in der BRD mehr Flüge mit Privatjets als je zuvor. 94.000mal hoben sogenannte Businessflugzeuge 2022 in Deutschland ab, das waren etwa 8.000 Starts mehr als im Vorjahr, wie NDR und Süddeutsche Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf die Europäische Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol mitteilten. Dem Bericht zufolge haben Privatjets europaweit im vergangenen Jahr etwa zehn Millionen Tonnen CO2 emittiert. Fast drei Viertel der in Deutschland gestarteten Flüge seien kürzer als 500 Kilometer gewesen. Beliebte Strecken waren Hamburg–Sylt und Berlin–München. Kleinere Betreiber von Privatjets sind vom europäischen Emissionshandel befreit, der ansonsten für Luftverkehrsunternehmen obligatorisch ist. (dpa/jW)