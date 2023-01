England: Rekordwartezeiten für Notfallpatienten

London. Notfallpatienten müssen in England so lange warten wie nie zuvor. Im Schnitt dauerte es im Dezember mehr als anderthalb Stunden, bis ein Rettungswagen bei einem schweren Notfall eintraf, wie der Gesundheitsdienst NHS am Donnerstag mitteilte. Bei weniger dringlichen Fällen wie leichteren Verbrennungen betrug die durchschnittliche Wartezeit vier Stunden und 20 Minuten. In den Notaufnahmen musste mehr als die Hälfte der Patienten zuletzt mindestens vier Stunden warten. Der NHS ist seit Jahren unterfinanziert, personell ausgedünnt und völlig überlastet. Zuletzt gab es wiederholt Streiks der Beschäftigten für einen Inflationsausgleich. Für die kommende Woche sind weitere Ausstände angekündigt. (AFP/jW)