USA: Erneut Funde von Dokumenten bei Biden

Washington. Nach Berichten über einen erneuten Fund von Regierungsdokumenten in Verbindung mit US-Präsident Joseph Biden schweigt das Weiße Haus weiter. Die Papiere seien von Biden-Mitarbeitern bei der Durchsuchung eines zweiten Standorts entdeckt worden, berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch abend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Erst am Montag war öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. (dpa/jW)