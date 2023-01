Westbank: Palästinenser bei Razzia erschossen

Ramallah. Ein Palästinenser ist bei einer Razzia israelischer Einsatzkräfte im Flüchtlingslager Kalandia im besetzten Westjordanland am Donnerstag morgen erschossen worden. Das teilten Vertreter der Palästinensischen Behörde mit. Das israelische Militär erklärte lediglich, die Einheiten seien in dem Lager angegriffen worden. Damit sind in den ersten Tagen des Jahres 2023 bislang sechs Palästinenser bei israelischen Razzien getötet worden. Die Durchsuchung des Flüchtlingslager Kalandia war am Donnerstag nur ein Teil der Einsätze der israelischen Armee im Westjordanland. (Reuters/jW)