Treffen von EU-Spitzen und Tik-Tok-Chef

Brüssel. Die Europäische Union hat den Onlinedienst Tik Tok aufgefordert, EU-Datenschutzregeln zu achten und die Sicherheit der »Nutzerdaten von Europäern« zu gewährleisten. Sie baue darauf, dass Tik Tok »sich bei der Achtung der EU-Gesetze und dem Wiedererlangen des Vertrauens europäischer Behörden ins Zeug legt«, erklärte Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova am Dienstag nach einem Treffen mit Tik-Tok-Chef Shou Zi Chew in Brüssel.

Es dürfe keinen Zweifel daran geben, dass »die Daten von Nutzern in Europa sicher sind« und nicht dem illegalen Zugriff durch Behörden in Drittländern ausgesetzt seien, schrieb Jourova im Onlinedienst Twitter. An dem Treffen mit Chew nahmen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, Innenkommissarin Ylva Johansson und EU-Justizkommissar Didier Reynders teil. Es war das erste offizielle Treffen zwischen EU-Vertretern und dem Chef der Videoplattform. Tik Tok gehört zum chinesischen Konzern Bytedance und hat weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer. (AFP/jW)