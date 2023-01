Polizei ermittelt gegen Queer.de

Berlin. Die Berliner Polizei hat wegen eines Berichts über den verstorbenen Papst Benedikt XVI. strafrechtliche Ermittlungen gegen das Onlinemagazin Queer.de eingeleitet. Darüber informierte Herausgeber Micha Schulze in eigener Sache am Montag. Grund für die Ermittlungen sei demnach der Verdacht der »Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener«. Das Magazin hatte das ehemalige Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Nachruf am 31. Dezember als »queerfeindlichen Hetzer« bezeichnet. Der Geschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi Berlin-Brandenburg, Jörg Reichel, forderte die Berliner Polizei auf Twitter dazu auf, die Ermittlungen einzustellen. »Langatmige Ermittlungen oder eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft wären ein Angriff auf die Pressefreiheit«, so Reichel. (jW)