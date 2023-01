Schweden will mehr Atomkraftwerke bauen

Stockholm. Die schwedische Regierung will den Bau von neuen Atomkraftwerken an mehr als den bislang zugelassenen Standorten ermöglichen. Dafür will sie dem schwedischen Reichstag einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen, der bisherige rechtliche Hürden dafür beseitigen soll, wie Ministerpräsident Ulf Kristersson am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm ankündigte. Es bestehe »dringender Bedarf« nach einer stark gesteigerten Strombereitstellung in Schweden.

Rechtlich ist in Umweltgesetzen bislang festgelegt, dass maximal zehn Atomreaktoren gleichzeitig in Schweden in Betrieb sein dürfen und keine neuen Meiler außerhalb der bisherigen Standorte Forsmark, Oskarshamn und Ringhals gebaut werden dürfen. Beides will Kristerssons konservativ-liberale Regierung nun aufheben. (dpa/jW)