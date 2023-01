China: Bilanz der Energieproduktion 2022

Beijing. China hat eine Bilanz seiner Energiebereitstellung im Jahr 2022 vorgelegt. In allen Bereichen gab es erhebliches Wachstum. Rund 4,45 Milliarden Tonnen Kohle wurden gefördert, acht Prozent mehr als 2021. Beim Erdgas gab es das sechste Jahr in Folge einen jährlichen Anstieg von mehr als zehn Milliarden Kubikmetern auf nunmehr 217 Milliarden Kubikmeter. Die Rohölförderung kletterte wieder auf über 200 Millionen Tonnen. Bei den erneuerbaren Energien betrug die Steigerung 140 Millionen Kilowatt Leistung – 120 Millionen davon entfielen auf Wind- und Solarenergie, ein Rekordwert. Insgesamt lag die Leistung in diesem Segment bei gut 1,2 Milliarden Kilowatt. Mit dem »stetigen Wachstum« habe die Volksrepublik ihre »Bemühungen zur Gewährleistung der Energiesicherheit angesichts eines volatilen Weltmarktes verstärkt«, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mit. (Xinhua/jW)