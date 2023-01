Wieder mehr Firmenpleiten in BRD

Wiesbaden. Der Trend zu mehr Firmenpleiten in Deutschland hat sich zum Jahresende 2022 hin verfestigt. Vom November zum Dezember vergangenen Jahres erhöhte sich die Zahl der beantragten Regelinsolvenzverfahren um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im November hatte es einen Anstieg um 1,2 Prozent zum Vormonat gegeben. Die Verfahren fließen nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein, wie die Wiesbadener Wissenschaftler erklärten. (dpa/jW)