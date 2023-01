Linke-Fraktion will »Schippe drauflegen«

Berlin. Im Kampf gegen die Inflation fordert die Spitze der Bundestagsfraktion Die Linke eine vorläufige Streichung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel. »Wir wollen eine Vollbremsung bei den Lebensmittelpreisen und dafür die ­Mehrwertsteuer bis mindestens Jahresende aussetzen«, heißt es in einem Positionspapier zur Fraktionsklausur an diesem Donnerstag und Freitag in Leipzig. Darin wird zudem beteuert, die Fraktion sei als Opposition mit über 500 kleinen Anfragen im Bundestag wirksam. »Wir werden 2023 eine Schippe drauflegen«, heißt es. (dpa/jW)