Panzerdebatte vor Ramstein-Treffen

Berlin. Eine Woche vor den neuen Gesprächen in Ramstein über die Militärhilfe für die Ukraine stellt die Bundesregierung vorerst keinen Kurswechsel bei der Übergabe von Kampfpanzern in Aussicht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Mittwoch in Berlin, es sei »nicht sehr wahrscheinlich«, dass es dazu bis zu dem Treffen eine Veränderung der Haltung der Bundesregierung gebe. Weiterhin lägen auch keine konkreten Anfragen zu einer Genehmigung von »Leopard«-Lieferungen vor. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zu einem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Die dritte Zusammenkunft dieser Art findet am 20. Januar statt. (dpa/jW)