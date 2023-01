FDP: Taiwan stärker einbeziehen

Taipeh. Der FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel hat sich für eine größere Rolle Taiwans in internationalen Organisationen ausgesprochen. Es gäbe Möglichkeiten, die Insel stärker einzubeziehen, ohne das Ein-China-Prinzip in Frage zu stellen, sagte Vogel am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Taipeh. »Ein konkreter Schritt, den wir befürworten würden, ist die Reaktivierung des Beobachterstatus in der Weltgesundheitsversammlung, den Taiwan einst hatte.« Vogel hält sich seit Montag gemeinsam mit weiteren FDP-Abgeordneten zu einem Besuch in Taiwan auf, was die Volksrepublik China kritisiert. (AFP/jW)