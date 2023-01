Umwelthilfe klagt gegen LNG-Terminal

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Mittwoch wegen möglicher Umweltbelastungen Widerspruch gegen die Betriebsgenehmigung des Terminalschiffs »Höegh Esperanza« im niedersächsischen Wilhelmshaven eingelegt. Die Anlage sei im Dezember »trotz erheblicher Bedenken« in Betrieb genommen worden. Die DUH bemängelt insbesondere die unbefristete Erlaubnis für den Betreiber Uniper zur Einleitung von Chlor ins Meer. Sie kündigte außerdem rechtliche Schritte gegen die in dieser Woche erwartete endgültige Genehmigung für das privat betriebene Terminal in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern an. (AFP/jW)