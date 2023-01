Keine Angst mehr vor Dämonen

Charlie Engman »I belong to no one« – Nicole Schneit (Air Waves)

Der Januar ist üblicherweise ein magerer Monat, was neue Musikveröffentlichungen angeht. Es sei denn, es sind schon wieder vier Jahre vergangen und Tocotronic bringen ein neues Werk heraus – ach, das war ja 2022 erst! Dann dauert es also noch ein wenig. Die gefühlte Jahreseingangsleere ist allerdings hervorragend dazu geeignet, sträflich übergangenen Platten des soeben verabschiedeten Jahres gebührenden Respekt zu erweisen. Beziehungsweise solche Alben überhaupt erst mal zu finden und zu hören, das ist ja manchmal gar nicht so einfach.

»The Dance«, vierte Platte der queeren Singer-Songwriterin Nicole Schneit alias Air Waves aus Brooklyn, New York City, ist so ein versteckter Schatz, der mit seinen (leider nur) 25 Minuten Spieldauer so gehaltvoll ist wie ein ganzes Boxset. Schneit ist zwar das einzige feste Mitglied des Projekts Air Waves, die Musik entsteht jedoch immer im Kollektiv. Das neue Album wurde mit zahlreichen Gästen in den Figure 8 Studios in Brooklyn aufgenommen: Skyler Skjelset (Fleet Foxes), Luke Temple, Brian Betancourt, Cass McCombs, Rina ­Mushonga, Frankie Cosmos und viele andere tragen zu Air Waves’ reichem Wohlklang bei, der Folk, Country und dancy Elektropop vereint.

Erschienen ist das Album im Herbst 2022, knapp viereinhalb Jahre nach dem epochalen »Warrior«, in dem Schneit die Krebserkrankung der Mutter verarbeitete und zugleich ihr eigenes lesbisches Selbstverständnis thematisierte. Schneit wünschte sich damals, dass ihre Songs auch anderen Trost spenden könnten, denn so traurig die Stücke zunächst wirkten, waren sie doch voller Hoffnung und zartem Optimismus.

Auf »The Dance« spielt die Krankheit der Mutter keine (explizite) Rolle mehr, das Benennen und Überwinden von Traumata und Ängsten ist aber nach wie vor die stärkste Triebfeder für Air Waves’ Singer-Songwritertum. Das schwungvolle »Wait« zum Beispiel handelt von Konzentrations- und Lernschwäche. Bei Schneit wird daraus ein Plädoyer fürs Langsammachen und Innehalten – in Tik-Tok-getriebenen Highspeedzeiten fast schon Anarchie. Der im Text genannte »Demon Lover« ist in Schneits Welt eine positiv besetzte Figur, eine schöne Erinnerung, die einen am Laufen hält – ganz buchstäblich übrigens: Sport sei ein wichtiges Element gewesen, ihre Teenagerjahre zu überstehen, sagte Schneit in einem Interview.

Noch ein Dämon erscheint auf dem Album: Der »Black Metal Demon« schrumpft im Verlauf des spartanisch instrumentierten Tracks zum niedlichen »Black Metal Baby«, das keinem mehr Angst einjagen kann. Auch im Camp­fire-Song »Alien« wird eine nicht näher definierte Bedrohung vertrieben, das Selbstvertrauen wächst mit jedem Trommelschlag: »I belong to no one« wiederholt Schneit mit warmer, heiserer Stimme, unterstützt von den mitsingenden Freundinnen und Freunden. Der Opener »The Roof« ist ohne Übertreibung einer der schönsten Songs des Jahres 2022, und wer ihn noch nicht kennt, sollte das jetzt nachholen. Er handelt vom besten Ausgehabend nach Corona in einer inzwischen geschlossenen Karaokebar: carpe diem mal nicht als ausgelutschter Kalenderspruch, sondern als zärtlich-pragmatischer Rat einer guten Freundin aus New York.