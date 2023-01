Ryanair will keinen Betriebsrat am BER

Berlin. Im Streit um die Gründung eines Betriebsrats bei ihrer Tochtergesellschaft Malta Air am Flughafen BER in Berlin hat die Fluggesellschaft Ryanair eine einstweilige Verfügung erwirkt. Damit wurde die Einberufung einer Wahlversammlung der rund 300 Beschäftigten verhindert. Der ökonomische Schaden durch den Arbeitsausfall wäre nach Ansicht von Ryanair nicht zumutbar, wie der Tagesspiegel am Freitag meldete. Die mündliche Verhandlung über die Verfügung sei laut Verdi am 23. Februar. So lange will Verdi nicht warten und noch im Januar eine erneute Wahlversammlung einberufen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass das Unternehmen versuchen wird, Aktive vor Ort zu entlassen oder einzuschüchtern. (jW)