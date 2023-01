Lidl steigert Umsatz in Großbritannien

London. Die deutschen Discounter machen weiter fette Profite in Großbritannien. Wie die Kette Lidl am Montag mitteilte, konnte sie ihre Umsätze in den vier Wochen vor Weihnachten um knapp ein Viertel (24,5 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Allein in der letzten Woche vor Weihnachten haben demnach 1,3 Millionen mehr Briten bei Lidl eingekauft als noch ein Jahr davor. Erst vergangene Woche hatte Konkurrent Aldi mitgeteilt, in Großbritannien über Weihnachten ein Rekordergebnis eingefahren zu haben. Zusammen teilen die beiden deutschen Discounter inzwischen gut 16 Prozent des Marktanteils im britischen Lebensmitteleinzelhandel unter sich auf. (dpa/jW)