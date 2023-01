Polen: Debatte über Panzerlieferungen

Warschau. In der Debatte über eine Lieferung »westlicher« Kampfpanzer an die Ukraine hat Polen den Druck erhöht. Warschau ermutige andere Länder, eine breite Koalition zur Übergabe modernerer Panzer wie etwa des deutschen »Leopard 2« zu bilden, sagte Vize­außenminister Pawel Jablonski am Montag dem polnischen öffentlich-rechtlichen Radio. Berichte, wonach Polen bereit sei, ein paar hundert oder sogar alle seine »Leopard«-Panzer der Ukraine zu überlassen, bezeichnete Jakub Kumoch, Sicherheitsberater von Präsident Andrzej Duda, gegenüber dem Sender Radio Zet als »Desinformation«. In der Debatte gehe es allenfalls um »ein paar oder ein Dutzend Stück«. (dpa/jW)