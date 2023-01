Bulgarien: immer noch ohne neue Regierung

Sofia. In Bulgarien ist nach der Neuwahl vor gut drei Monaten ein zweiter Anlauf zur Regierungsbildung gescheitert. Der für den Posten des Premierministers nominierte frühere Bildungs- und Wissenschaftsminister Nikolai Denkow von der zweitstärksten Partei, der liberalen PP, gab am Montag Staatspräsident Rumen Radew den Regierungsauftrag zurück, ohne ein Kabinett aufgestellt zu haben. Damit vertieft sich die politische Krise nach der vorgezogenen Parlamentswahl vom Oktober 2022. In Sofia gibt es aktuell eine Übergangsregierung. (dpa/jW)