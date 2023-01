Tschechien: Freispruch für Babis kurz vor Wahl

Prag. Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Tschechien ist einer der Kandidaten in einem Prozess um EU-Subventionen freigesprochen worden. Ein Gericht in Prag entschied am Montag, dass sich Exministerpräsident Andrej Babis nicht der Beihilfe zum Betrug schuldig gemacht habe. Die Anklage hatte drei Jahre Haft auf Bewährung für den Milliardär und Gründer der rechten Partei ANO gefordert. Rund 8,3 Millionen Tschechen sind am Freitag und Sonnabend aufgerufen, einen Nachfolger von Präsident Milos Zeman zu wählen. (dpa/jW)