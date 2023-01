Biden in Mexiko: Migration Hauptthema

Mexiko-Stadt. US-Präsident Joseph Biden ist zu Gesprächen in Mexiko eingetroffen. Am Montag war ein Treffen mit Staatschef Andrés Manuel López Obrador geplant. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte das Thema Migration stehen. Am Dienstag kommen López Obrador, Biden und der kanadische Premierminister Justin Trudeau dann zum Nordamerikagipfel zusammen. Vor seiner Ankunft in Mexiko-Stadt hatte Biden am Sonntag die Südgrenze der USA bei El Paso besucht. Laut seiner neuen »Migrationsstrategie« sollen bis zu 30.000 Migranten pro Monat aus Venezuela, Nicaragua, Kuba und Haiti legal in die USA einreisen können. Im Gegenzug sollen 30.000 Asylsuchende pro Monat nach Mexiko abgeschoben werden. (dpa/jW)