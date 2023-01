Außenminister Russlands und Chinas konferieren

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein neu ernannter chinesischer Amtskollege Qin Gang stimmten am Montag in einem Telefongespräch darin überein, dass die USA versuchten, eine Konfrontation zwischen Beijing und Moskau zu entfachen. Dies sei inakzeptabel, so das russische Außenministerium in einer Erklärung vom Montag. Lawrow und Qin äußerten sich »positiv über den konstruktiven Dialog und das hohe Niveau der bilateralen Koordinierung bei den Vereinten Nationen, den BRICS, der SCO, der G20 und im Rahmen der Interaktionen mit der ASEAN sowie in anderen Formaten«, was im Einklang mit den vertrauensvollen Beziehungen zwischen beiden Partnerländern stehe, hieß es. Außerdem lobten Lawrow und Qin die erfolgreiche Umsetzung der Pläne zur Zusammenführung der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Initiative »Neue Seidenstraße«. (jW)