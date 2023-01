Athen: 256.000 Migranten an Einreise gehindert

Athen. Die griechische Grenzkontrolle hat laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr entlang des Grenzflusses Evros zur Türkei rund 1.300 mutmaßliche Schleuser festgenommen. Gleichzeitig wurden etwa 256.000 Flüchtlinge und Migranten daran gehindert, diesen Fluss zu überqueren und aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU überzusetzen, wie der griechische Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos am Sonnabend im Sender Skai sagte. Menschenrechtsorganisationen werfen Athen vor, Asylsuchende illegal zurück in die Türkei zu drängen. Dies dulde auch die EU. (dpa/jW)