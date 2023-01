Linke-Chef will Bremse für Lebensmittelpreise

Berlin. Der Kovorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, hat eine »Lebensmittelpreisbremse« für Grundnahrungsmittel gefordert. Diese sei überfällig, schrieb er am Sonntag bei Twitter. Die Lebensmittelpreise gingen durch die Decke, und die Ampel schaffe es nicht einmal, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse auf null zu setzen. Das sei indes »einfach machbar«. In Ländern wie Polen oder Spanien wurden solche Maßnahmen bereits umgesetzt. Konkrete Pläne dafür gibt es in der Bundesregierung nicht. (dpa/jW)