Panzerlieferung: Grüne und CSU machen Druck

Berlin. Nach der Entscheidung der Bundesregierung, etwa 40 Schützenpanzer vom Typ »Marder« an die Ukraine zu liefern, wird weiterhin auch über die mögliche Lieferung von Kampfpanzern debattiert. Bei der Zusage für Schützenpanzer stehenzubleiben, wäre falsch, sagte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt am Sonntag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. »Wir sollten alles tun und liefern, was möglich ist. Dazu gehören auch ›Leopard‹-Panzer«, erklärte die Grünen-Politikerin. Die CSU-Bundestagsabgeordneten forderten bei ihrer Klausurtagung im Kloster Seeon die Regierung zu einem solchen Schritt auf – auch unabhängig davon, ob das verbündete Staaten machen oder nicht, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag zufolge sind 50 Prozent der Menschen in Deutschland gegen eine Lieferung von Kampfpanzern, 38 Prozent sind dafür. (dpa/jW)