Ankara blockiert weiter Schwedens NATO-Beitritt

Stockholm. Einem im Mai 2022 beantragten NATO-Beitritt Schwedens stehen nach Darstellung von Regierungschef Ulf Kristersson weiterhin Forderungen der Türkei an sein Land entgegen. »Die Türkei hat bestätigt, dass wir getan haben, was wir ihnen versprochen haben«, sagte Kristersson am Sonntag bei einer Sicherheits- und Verteidigungskonferenz im westschwedischen Sälen. »Aber sie sagen auch, dass sie Forderungen haben, die wir nicht erfüllen können und wollen.« Unter anderem verlangt Ankara die Auslieferung von Dutzenden Personen, darunter kurdischen Aktivisten, die als politische Flüchtlinge in Schweden leben. (dpa/jW)