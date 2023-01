Nahrungsmittelpreise auf Rekordniveau

Paris. Die Lebensmittelpreise sind 2022 laut Welternährungsorganisation FAO global auf einen Rekordwert geklettert. Zum Vorjahr ergab sich ein Anstieg um mehr als 14 Prozent, wie die UN-Organisation am Freitag mitteilte. Sie erfasst international die Preise der weltweit am häufigsten gehandelten Nahrungsmittelrohstoffe in einem Barometer. Für das Gesamtjahr 2022 erreicht der Referenzindex den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1990. (Reuters/jW)