USA: Erleichterung von Abbrüchen

Washington. In den USA wird die Möglichkeit eines medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs deutlich ausgeweitet: Künftig ist das dafür entsprechende Mittel Mifepriston auch in Apotheken erhältlich, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag mitteilte – eingeschränkt auf jene Bundesstaaten, in denen Abbrüche noch erlaubt sind. Voraussetzung ist die Verschreibung durch einen Arzt. Bislang war das Medikament nur in Arztpraxen und Kliniken mit entsprechender Zulassung sowie bei wenigen Versandapotheken erhältlich. Der Supreme Court hatte im Juni 2022 das seit fast 50 Jahren geltende landesweite Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche abgeschafft und in die Verantwortung der Bundesstaaten gelegt. Zahlreiche republikanisch regierte Bundesstaaten haben ihre Gesetze seither deutlich verschärft, bis hin zu vollständigen Verboten. (AFP/jW)