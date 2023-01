Sri Lanka: Immer mehr unterernährte Kinder

Colombo. Sri Lankas Gesundheitsminister Keheliya ­Rambu­kwella mahnte am Donnerstag in der Hauptstadt Colombo, dass die Unterernährung bei Kindern unter fünf Jahren in dem südasiatischen Land in den vergangenen zwei Jahren zugenommen habe und Schritte unternommen werden müssten, um das Problem zu lösen. In einer Rede vor dem Parlament sagte Rambu­kwella, dass veränderte Essensgewohnheiten und der Rückgang der Kaufkraft während der Wirtschaftskrise des Landes zu einem Anstieg der Unterernährung bei Kindern geführt hätten. Einem aktuellen Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) zufolge werden dieses Jahr schätzungsweise 6,2 Millionen Menschen, darunter 2,9 Millionen Kinder in Sri Lanka, humanitäre Hilfe benötigen. (Xinhua/jW)