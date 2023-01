Chinesische Investition in Afghanistan

Kabul. Die afghanische De-facto-Regierung will mit chinesischer Hilfe ein Ölfeld erschließen. Der Minister für Bergbau und Petroleum unterzeichnete am Donnerstag in der Hauptstadt Kabul eine entsprechende Vereinbarung mit chinesischen Vertretern, wie der Sender Tolonews berichtete. Das Unternehmen CAPEIC plant dem Bericht zufolge, im ersten Schritt 150 Millionen US-Dollar zu investieren. Rund 3.000 Arbeitsplätze sollen durch das gemeinsame Projekt geschaffen werden. Die Taliban-Regierung erhalte zunächst eine Gewinnbeteiligung von 20 Prozent. Es ist das größte geplante Wirtschaftsprojekt seit ihrer Machtübernahme im August 2021. (dpa/jW)