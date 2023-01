Rekorddividenden im Dax

Frankfurt am Main. Die 40 größten börsennotierten Konzerne in der BRD werden ihren Aktionären nach Schätzungen der Fondsgesellschaft Deka für das abgelaufene Jahr so viel Dividende zahlen wie noch nie. Das Wertpapierhaus der Sparkassen erwartet Ausschüttungen von 54,9 Milliarden Euro, das wären 3,6 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Sonderdividenden, wie sie Volkswagen für den Börsengang seiner Tochter Porsche zahlt, sind darin nicht einmal enthalten. Von den vier größten Dividendenzahlern kommen drei aus dem Automobilsektor. Mercedes, Allianz, BMW und Volkswagen stehen zusammen für mehr als ein Drittel der Dividendensumme. Ein Einbruch der Gewinne ist laut Deka für 2023 nicht zu erwarten. »Die langfristigen Geschäftsperspektiven und damit auch die Dividendenaussichten sind stabil«, so das Fazit. (dpa/jW)