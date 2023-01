USA: Polizei tötet mehr als drei Menschen pro Tag

Washington. US-Polizisten im Einsatz haben 2022 laut einer Erhebung mehr Menschen getötet als in irgendeinem der zehn Jahre zuvor. Die gemeinnützige Initiative »Mapping Police Violence« hat 1.176 Fälle erfasst, in denen Polizisten im Dienst einen Menschen in den Vereinigten Staaten töteten – mehr als drei pro Tag. 2021 waren dies 1.145 gewesen. 24 Prozent der Getöteten seien Schwarze gewesen, obwohl sie nur 13 Prozent der Gesamtbevölkerung in den USA ausmachen. In den meisten Fällen seien Menschen bei Verkehrskontrollen, nach Störung der öffentlichen Ordnung oder Überprüfung der geistigen Gesundheit getötet worden. Seit Beginn der Erhebung der Statistik 2013 sei in weniger als zwei Prozent der Fälle Anklage gegen Polizisten erhoben worden, meldete die Initiative gegen Polizeigewalt weiter. (dpa/jW)