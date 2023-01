Der große Entdecker

imago/ZUMA Press Sam Phillips bei der Feier zum 50. Geburtstag des von ihm gegründeten Labels Sun Records (8.5.2002)

Dass Sam Phillips irgendwann Musikgeschichte schreiben würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Er wuchs in Alabama in einfachen Verhältnissen als Sohn von Farmern auf. Wie so oft stand am Beginn eine wundersame Begegnung. Als Sam Phillips sechs Jahre alt war – es soll, kurz vor jenem berüchtigten »Schwarzen Freitag«, dem 25.Oktober 1929, gewesen sein – schafften sich Sam Phillips’ Eltern ihren ersten Plattenspieler an. Sie hatten, berichtet sein Biograph Peter Guralnick, noch Geld für eine einzige Schallplatte übrig. Die mystische Begegnung: Sie erstanden »Waiting for a Train« von Jimmie Rodgers. Guralnick: »Obwohl ­Rodgers inzwischen gemeinhin als ›Vater des Country‹ gilt, war der Song ein Blues, tiefgreifend in seinen Bildern von Ablösung und Verlust, aber auch unheimlich in seiner Antizipation der Großen Depression.« Dieser unheimliche Raum zwischen Country und Blues war es, der die Neuerungen der von Sam Phillips betreuten Musik ausmachen sollte.

In den 40er Jahren wurde Phillips Radiomoderator, zunächst in Muscle Shoals, Alabama, später kam er als Radiomoderator nach Memphis, wo er sich ein kleines Studio einrichtete und Plattenaufnahmen lokaler Blues- und Countrymusiker produzierte. 1952 gründete Phillips sein inzwischen legendäres Plattenlabel Sun Records, der Grundstein seiner Karriere und einer neuen Popkultur. »Man kann sagen«, schreibt Guralnick, »dass Sam Phillips der Mann war, der den Rock ’n’ Roll entdeckte. Aber noch mehr, er machte es sich zum Lebenszweck, in jedem Künstler einen Raum der Freiheit aufzuschließen, die herausragende Eigenschaft einer Person zu erkennen und dann den Schlüssel dazu zu finden, gleichgültig, ob es sich bei diesem Künstler um Elvis Presley, Howlin’ Wolf, B. B. King oder Johnny Cash handelte.«

Obwohl Phillips für seine Rock-’n’-Roll- und Rockabilly-Produktionen berühmt wurde, hatte sein Herz zunächst für den Blues geschlagen: »Der Blues war bei unseren schwarzen Nachbarn allgegenwärtig. Sie sangen ihn bei der Hausarbeit, beim Wäscheaufhängen, auf dem Feld, einfach überall.« Der die Welt erschütternde Crossover aber gelang Phillips im Juli 1954, als ein gewisser Elvis Presley zusammen mit seinen beiden Mitstreitern Scotty Moore und Bill Black für Sun Records eine Version von Arthur »Big Boy« Crudups Uptempo-Blues »That’s Alright (Mama)« aufnahm. Elvis’ Debütsingle erschien auf Sun noch im selben Monat mit der B-Seite »Blue Moon of Kentucky«. Der Rest ist Geschichte. Im Jahr 2003 starb Phillips im Alter von 80 Jahren. Er wäre am 5. Januar 100 Jahre alt geworden.