Taiwan: Ex-NATO-Chef agitiert gegen Beijing

Taipeh. Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die westliche Position gegenüber Taiwan bekräftigt und damit Kritik in China ausgelöst. Bei einem Empfang durch Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch in Taipeh sagte Rasmussen, Taiwan sei ein »Leuchtturm der Freiheit« und gehöre »zur Familie der Demokratien«. Er wolle seine »starke Unterstützung für Taiwans Recht zeigen, über die eigene Zukunft selbst zu entscheiden«, sagte Rasmussen. In Beijing erklärte Außenamtssprecherin Mao Ning: »In der Taiwan-Frage geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte, sondern um Chinas Wiedervereinigung und Souveränität.« Alle Versuche, »zwei Chinas« oder »ein China, ein Taiwan« zu schaffen, seien zum Scheitern verurteilt. (dpa/jW)