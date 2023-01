Kolumbiens Regierung suspendiert Waffenstillstand

Bogotá. Nach wenigen Tagen hat die kolumbianische Regierung den Waffenstillstand mit der linken Guerillaorganisation ELN vorerst wieder suspendiert. Das teilte Innenminister Alfonso Prada am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Rebellen dementiert, dass sie sich mit der Regierung bereits auf eine beiderseitig verpflichtende Waffenruhe geeinigt hätten. Das Thema werde nun bei der nächsten Runde der Friedensgespräche am 23. Januar in Mexiko diskutiert, kündigte Prada an. Er rief die ELN dazu auf, sich in der Zwischenzeit zumindest zu einer Feuerpause zu verpflichten, um ihren guten Willen zu zeigen. (dpa/jW)