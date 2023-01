Washington: Erneuter Versuch im US-Kongress

Washington. Angesichts des Machtkampfes der Republikaner um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat sich der frühere Präsident Donald Trump in die Debatte eingeschaltet. Auf der von ihm mitbegründeten Onlineplattform »Truth Social« rief Trump seine Parteikollegen in der Parlamentskammer am Mittwoch auf, Kevin McCarthy auf den einflussreichen Chefposten zu wählen. Am Dienstag (Ortszeit) hatte McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden dreimal verfehlt, weil ihm mehrere Republikaner vom rechten Rand der Fraktion die Unterstützung verweigerten. Am Mittwoch sollte die Abstimmung fortgesetzt werden. (dpa/jW)