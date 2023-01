Mehr Tote nach Angriff in Mexiko

Mexiko-Stadt. Nach dem Großangriff auf ein Gefängnis in Mexiko, bei dem es zahlreiche Todesopfer gegeben hatte, sind bei der Verfolgung entkommener Häftlinge weitere Menschen getötet worden. Bei dem Einsatz seien am Montag (Ortszeit) zwei Beamte der Staatsanwaltschaft und fünf mutmaßliche Kriminelle getötet worden, teilten die Behörden des Bundesstaates Chihuahua mit. Bei dem vorhergehenden Angriff auf das Gefängnis in der Grenzstadt Ciudad Juárez hatte es bereits 19 Tote gegeben. (AFP/jW)