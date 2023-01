28 Tote nach Massaker in Burkina Faso

Ouagadougou. Bei einem Angriff auf die Minderheit der Fulbe im Osten Burkina Fasos sind Behördenangaben zufolge mindestens 28 Menschen getötet worden. Das Massaker habe sich schon am Freitag ereignet, wie die Regierung am Dienstag erklärte. Über Täter wurde bisher nichts bekannt. In dem Sahelstaat sind seit der Krise im benachbarten Mali verschiedene dschihadistische Gruppen aktiv. (dpa/jW)