Studierendenwerk fordert BAföG-Erhöhung

Berlin. Das Deutsche Studierendenwerk fordert mit Blick auf die hohe Inflationsrate eine neuerliche Anhebung der BAföG-Sätze. »Die Bundesregierung muss das BAföG so schnell wie möglich erneut erhöhen«, sagte Generalsekretär Matthias Anbuhl der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Dienstagausgaben). Sonst drohten »viele Studentinnen und Studenten im Jahr 2023 in erhebliche finanzielle Schieflage zu geraten«. Das BAföG sei schon seit langem zu knapp bemessen, sagte Anbuhl. Die Erhöhung um 5,75 Prozent in diesem Jahr sei komplett von der Inflation aufgefressen worden. (dpa/jW)