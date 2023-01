Hanau: Ermittlungen gegen Vater von Täter

Hanau. Weitere Ermittlungen gegen den Vater des Attentäters von Hanau beschäftigen Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann soll unter anderem wiederholt gegen ein richterliches Annäherungsverbot verstoßen haben. Mittlerweile seien in 21 Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz eingeleitet worden sowie drei weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, teilte die Staatsanwaltschaft Hanau am Dienstag mit. Der Mann ist der Vater des 43jährigen, der am 19. Februar 2020 neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen hatte. (dpa/jW)