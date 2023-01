Beijing: Treffen zwischen Marcos und Xi

Manila. Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. will mit einem Besuch in Beijing ein »neues Kapitel« in den Beziehungen zu China aufschlagen. Territorialstreitigkeiten um Inseln im Südchinesischen Meer dürfe es »zwischen Freunden« nicht geben, sagte er vor seinem Abflug am Dienstag. Bei der dreitägigen Visite soll eine Reihe von Kooperationsabkommen unterzeichnet und ein »heißer Draht« zwischen den Außenministerien eingerichtet werden, um »Fehlkalkulationen und Kommunikationspannen« im Inselstreit zu begegnen. Marcos wird an diesem Mittwoch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammenkommen. (dpa/jW)