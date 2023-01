Rheinmetall erhält Großauftrag für E-Autos

München. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag für Elektroautoteile erhalten. Die Bestellung habe einen Wert von mehr als einer Viertelmilliarde Euro, teilte das Unternehmen am Montag mit. Rheinmetall liefere Schaltschütze für einen deutschen Premiumhersteller, die ab 2025 in einer neuen Fahrzeugplattform eingesetzt werden sollten. Die Fahrzeuge basierten auf der 900-Volt-Technologie, welche ein schnelleres Laden und eine größere Reichweite der Autos ermöglichen solle. Schaltschütze werden beim An- und Ausschalten von Elektroautos benötigt. (Reuters/jW)