85 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet

Rom. Ärzte ohne Grenzen hat im zentralen Mittelmeer 85 Menschen aus Seenot gerettet. In der Nacht zu Montag nahm das Team der »Geo Barents« 41 Schiffbrüchige in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens von einem Boot auf, das gekentert war, wie die Hilfsorganisation mitteilte. Später übernahm das Schiff demnach auf Bitten der italienischen Behörden 44 Menschen, die von einem Handelsschiff geborgen worden waren. Die »Geo Barents« soll auf Anweisung der italienischen Regierung in Apulien anlanden, ohne weitere Rettungen zu unternehmen. (dpa/jW)