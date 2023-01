Zusammen gegen Bürgermeister

ari/imago images Bürgerentscheid zur Abwahl: Bürgermeister Tilo Kummer (Die Linke)

Noch Mitte Dezember hatte Thüringens Innenminister Georg Maier, der auch Chef der Landes-SPD ist, die Vorbereitung eines Verbots der AfD gefordert. Angesichts dieser Positionierung passte es so gar nicht ins Bild, dass im südthüringischen Hildburghausen zur selben Zeit bei einer wichtigen Abstimmung drei SPD-Stadträte mit der AfD votierten. Maier hatte die Kommunalpolitiker zuvor erfolglos vor einer solchen Zusammenarbeit gewarnt. Jetzt hat der Vorgang Konsequenzen. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag berichtete, ist ein Parteiverfahren beantragt worden, das sich gegen zwei der drei an der Abstimmung beteiligten Sozialdemokraten richtet. Eine dritte SPD-Stadträtin trat kurz nach der Abstimmung aus der Partei aus.

Bei der Abstimmung im Stadtrat von Hildburghausen ging es um die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen den Bürgermeister der Stadt, Tilo Kummer (Die Linke). Für diesen Schritt war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die ohne die Stimmen der drei SPD-Stadträte nicht hätte erreicht werden können. Gegen den Antrag zur Abwahl Kummers stimmten nur die sechs Linke-Mitglieder, alle anderen Fraktionen und Einzelmitglieder waren dafür. Kummer wird vordergründig unter anderem für seinen Führungsstil kritisiert. Auch Probleme in den städtischen Kindergärten oder bei der Feuerwehr werden dem Linke-Politiker angelastet. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten rund 1.000 Menschen bei einer Unterschriftensammlung den Rücktritt Kummers gefordert. Er hatte diesen Schritt damals aber abgelehnt. Rechtliche Verstöße oder Amtsvergehen werden ihm nicht angelastet. Den Initiatoren der Unterschriftensammlung hatte Kummer vorgeworfen, wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, wie der MDR berichtete. Ihnen gehe es etwa um die Ansiedlung eines Supermarktes sowie zu hohe Mieten für eine Kinderkrippe.

Anders als bei der Thüringer CDU löste das Abstimmungsverhalten der eigenen Stadträte in der Thüringer SPD Unruhe aus. Mehrere prominente Mitglieder taten sich in der Folge zusammen und beantragten ein Parteiordnungsverfahren gegen die beiden verbliebenen SPD-Stadträte. Über diesen Schritt soll auf einer Sitzung des Landesvorstands am 12. Januar 2023 entschieden werden. Der Antrag wurde unter anderem von den SPD-Landtagsabgeordneten Diana Lehmann und Denny Möller sowie der Ostthüringer Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser vorgelegt. Ein Parteiordnungsverfahren wird vom innerparteilichen Schiedsgericht geführt. Bei diesem Verfahren geht es um Parteistrafen bis hin zum Parteiausschluss.

»Wir verurteilen das Verhalten der SPD-Stadträte eindeutig«, heißt es in dem Schreiben der Mitglieder. Der Kampf gegen rechts und Menschenfeindlichkeit zähle zu den grundlegenden Positionen der Sozialdemokratie. Insbesondere in Thüringen »mit extrem hohen Wahlergebnissen für die AfD«, der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Kurzzeitministerpräsidenten mit AfD-Stimmen 2020, zahlreichen Rechtsrockkonzerten und »einem ausgedehnten Netzwerk rechter Strukturen« sei klar, dass es »keine Form der Zusammenarbeit mit Rechtsextremen geben darf – weder im Land, noch auf der kommunalen Ebene«. Durch den gemeinsamen Antrag und Beschluss der SPD-Stadträte in Hildburghausen mit der AfD sähen die Antragsteller »diesen Grundsatz eindeutig verletzt«. Das müsse Konsequenzen haben.

Noch kurz vor dem Jahreswechsel hatte SPD-Chef Georg Maier gegenüber dem MDR erklärt, die Zusammenarbeit der SPD-Stadträte mit der AfD in Hildburghausen lasse sich nicht mit den SPD-Statuten vereinbaren. Mit dem Beschluss des Stadtrats von Mitte Dezember ist das Abwahlverfahren gegen Tilo Kummer eingeleitet worden. Etwa 9.500 Wahlberechtigte in Hildburghausen sind für dieses Jahr zum Bürgerentscheid über den Verbleib des Bürgermeisters im Amt aufgerufen. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest. Um Kummer abzuwählen, braucht es mindestens ein Drittel Stimmen gegen ihn.